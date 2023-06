Documentaireserie over Warner Bros.: ‘De gebroeders Warner wisten precies wat er onder het volk leefde’

Tegenval­ler voor klussende zussen in De moeite waard: ‘Geen biedingen binnengeko­men’

Grote teleurstelling bij Winnie en Saskia in een nieuwe aflevering van De moeite waard dinsdagavond. De twee zussen deden mee aan het klusprogramma in de hoop hun verbouwde woning met winst te verkopen. Ze kwamen echter van een koude kermis thuis toen bleek dat er geen enkel bod was gedaan. ,,Best wel heel zuur.”