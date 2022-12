Documentairereeks over The Streamers verschijnt op AD Play

Scarlett Johansson voelde zich in rol van seksbom geduwd

Scarlett Johansson voelde zich in het begin van haar carrière in een hoek gedrukt waarin ze een seksbom moest zijn, zo vertelt ze in de podcast Lunch With Bruce van restauranteigenaar Bruce Bozzi. De actrice refereert aan de periode waarin ze succesvol werd met films als Lost in Translation en Girl With the Pearl Earring.

13 december