Documentairemakers over hun ethische grenzen: ‘De heftigste verhalen liggen in de kluis’

Ewout Genemans, documentairemaker bij RTL, liep afgelopen weken mee met een speciaal team van justitie dat arrestanten vervoert en cellen in gevangenissen doorzoekt. Na celinspecties in de bajes in Nieuwegein beklaagde een tiental gedetineerden zich bij hun advocaat. De mannen werden tegen hun wil gefilmd en twijfelden of er écht aanleiding was om hun cel binnen te vallen. Er werd geen verboden waar gevonden. Ook zouden de gevangenen niet hebben geweten dat er een cameraploeg in huis was.