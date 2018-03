Documentairemaakster De Roze Dolk: 'Kinderen nemen? Dat zal ik nooit meer zeggen'

,,Het traject vanaf het besluit om kinderen te willen tot aan het kind, het voelt als een soort aardverschuiving. Ik was heel benieuwd naar mijn eigen proces en ben vanaf het begin gaan filmen. Ik heb me verbaasd over het feit dat veel mensen amper nadenken over het willen van kinderen, want ja, je kunt gerust zeggen dat het best levensbepalend is. Maar is het zo vanzelfsprekend dat het erbij hoort? Dat hadden mijn vriend en ik niet. Als ik naar ons keek: we hadden de boel net op orde, waarom zouden we aan kinderen beginnen? Omdat iedereen het wil? Een trend? De natuur? Er zijn zo veel vragen, maar weinig antwoorden. Uiteindelijk was het in ons geval niet uit te leggen. Een gevoel. Ja, dus.”