Documentaire Wham! over George Michael en Andrew Ridgeley in première

De documentaire gaat over de vriendschap van Michael en Ridgeley, die ontstond in hun jeugd. Chris Smith regisseerde de film. Smith is meerdere malen genomineerd voor een Emmy Award, onder meer met de docu Fyre. Die ging over het gelijknamige luxe festival op de Bahama’s dat in 2017 moest worden gehouden, maar nooit is doorgegaan. In totaal zijn er 122 films te zien op het festival, 37 daarvan beleven van 14 tot en met 19 juni in Sheffield hun wereldpremière.