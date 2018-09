Documentaire over Glennis Grace zaterdag bij RTL

Nada van Nie volgt Glennis Grace al ruim een jaar lang op de voet. ,,Het is een mooie reis, ik volg haar als een vlieg op de muur. De reis begint in de Jordaan, waar ze vandaan komt", zei ze vandaag op Radio 1.

De documentairemaakster spreekt van een bijzondere ervaring. Nada merkt dat Glennis Grace in de Verenigde Staten onder grote druk moet presteren. ,,Het is ontzettend knap. Ik denk dat we ontzettend trots op haar mogen zijn. Hoe zij zich handhaaft en zo sterk is en dit aandurft, dat is echt niet normaal. Ze staat onder grote druk, maar blijft er vrij cool onder."