Documentaire over Bob Ross toont diepe wonden om zijn nalatenschap bij zijn zoon Steve

‘R. Kelly besmette vermeend slachtof­fer met herpes’

23 augustus Nog een getuige heeft gesproken tijdens de rechtszaak rondom de Amerikaanse zanger R. Kelly. De zanger wordt ervan beschuldigd dat hij een soort netwerk zou hebben opgezet om seksueel misbruik, mensenhandel en omkoping te kunnen plegen. Een 23-jarige vrouw claimt dat R. Kelly haar opzettelijk met een soa had besmet en dat hij haar vervolgens had uitgescholden, meldt de New York Post.