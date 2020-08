Docu over Jochem Myjer in première in Carré

De documentaire Jochem Myjer - Nog eentje dan van regisseur Suzanne Raes gaat op woensdag 16 september in Koninklijk Theater Carré in première. Kaarten om hierbij aanwezig te zijn, zijn inmiddels in de verkoop, meldt de cabaretier op Twitter.

Het duurde even voordat Jochem zich liet overhalen om zich een jaar lang te laten filmen voor de documentaire, maar achteraf is hij wel blij dat hij het heeft gedaan. “Na vele discussies en lang beraad heb ik haar toch toestemming gegeven, omdat ik groot fan ben van haar als maakster en omdat ik haar vertrouwde dat ze er iets goeds/echts van kon maken, wat misschien voor mijn kinderen later ook leuk is om te zien”, schrijft hij op Instagram.

De cabaretier heeft de film inmiddels gezien en is naar eigen zeggen “nog steeds lichtelijk in shock. Op het podium staan voor een groot publiek is al vrij kwetsbaar, maar deze docu is zo kwetsbaar dat ik er zelf bijna niet naar kan kijken”, schrijft hij.

Uitersten

Het was voor Jochem namelijk een jaar van uitersten. Hij stond 100 keer in Carré, maar miste in die tijd wel zijn vrouw en kinderen na het spelen voor een volle zaal. Ook kampte hij met fysieke pijn omdat zijn lichaam niet meer mee wilde werken ‘na die klotetumoren’ in zijn ruggenmerg.

,,Zelden in mijn leven ben ik zo bang geweest om dit te delen met iedereen”, bekent hij. ,,Maar fuck it. Ik ben wie ik ben. Iemand die zielsveel van zijn vak houdt, van mensen vermaken en pleasen en aan de andere kant ook een goede vader en partner wil zijn en en net als iedereen moet omgaan met de obstakels die het leven op ons pad metselt. Dus laat het maar zien.”

Bij de première in Carré zijn vanwege de coronarestricties maar 190 plaatsen beschikbaar. Iedereen die naast het net vist kan de documentaire op maandag 28 september in Het Uur van de Wolf op NPO 2 alsnog zien.