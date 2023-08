Docu over beruchte guerrillastrijder uit Holland boeit, maar blijft een ‘Tanja Nijmeijer voor dummies’

recensieWat doet een meisje uit het Twentse Denekamp in het Colombiaanse guerrillaleger FARC, in een bloedige strijd die ‘niet de hare’ is? Meerdere films, talloze nieuwsuitzendingen en een handjevol boeken - waaronder een recent boek van Tanja Nijmeijer zelf - broedden reeds op die vraag. Tanja - Dagboek van een guerrillera van de geprezen Duitse cineast Marcel Mettelsiefen voegt weinig toe aan wat een beetje Nijmeijer-volger al wist. Toch stuurt de documentaire, vanaf donderdag in de bioscoop, de kijker met boeiende vragen naar huis.

,,Met een tirannieke regering heb je als burger het recht om in actie te komen”, stelt de geïnterviewde Tanja Nijmeijer halverwege. Omdat ze op dat moment in haar verhaal nog diep in de jungle van Colombia en dus midden in de strijd tegen de paramilitairen zit, voegt ze daaraan toe dat wapens een noodzakelijk kwaad zijn. ,,Anders verandert er niets”, stelde ze toen.

Is geweld dan niet tóch nodig om een rechtvaardiger samenleving af te dwingen? Nijmeijer, die beurtelings in het Engels, Nederlands en Spaans terugblikt, stond er in elk geval alles behalve alleen voor. De oorspronkelijk uit ontevreden boeren ontstane FARC was jarenlang een van de grootste guerrillabewegingen ter wereld.

Dat een Hollandse als jonge twintiger in zo’n slepend conflict belandt, blijft fascinerend. De korte versie: ze wilde weg uit haar benauwende geboortedorp, werd lerares in Colombia en vroeg zich, eenmaal daar, af ‘hoe die rebellengroep zo groot kon zijn terwijl iedereen die zo haatte’. Een diepgeworteld gevoel van sociaal onrecht - ‘de staat, díe maakte zich schuldig aan terrorisme’ - deed de rest. Voor ze er erg in had, gaf Nijmeijer overdag les op school om ’s avonds met een bom een bus op te blazen.

Volledig scherm De documentaire Tanja - Dagboek van een Guerrillera vertelt het onthutsende verhaal van Tanja Nijmeijer: van idealistische studente tot lid van de beruchte FARC. © Cinema Delicatessen

Voor wie hoopt op meer over haar motivaties, veel dieper dan die korte samenvatting graaft de maker niet. Dat geldt eigenlijk voor elk hoofdstukje van Nijmeijers relaas. De documentaire blijft een grove schets, die liever de complete geschiedenis wat oppervlakkiger uit de doeken doet dan diep inzoomt op enkele details. Het gaat soms gepaard met uniek beeldmateriaal van bijvoorbeeld de Denekampse die als tolk fungeert voor drie ontvoerde Amerikanen die ruim vijf jaar door de FARC werden vastgehouden.

Daar spreekt ze dan vervolgens in een dagboekpassage - haar reisverslag belandde ooit in handen van de Colombiaanse pers - weer haar twijfels over uit. ‘Ik weet ook niet waar dit allemaal heengaat, hoor.’ Maar de groep verlaten deed ze niet, als dat al mogelijk was. Er komen ook veel - misschien wel te veel - andere mensen aan het woord, van ex-strijdmakkers tot journalisten, waardoor ook de diepte ontbreekt. Het blijft een beetje Tanja Nijmeijer voor dummies.

Knagende kwesties

In de slotakte wordt het interessanter. De FARC en de regering hebben de strijdbijl begraven. Maar in plaats van vreugde overheerst een gevoel van leegte. ,,We konden niet anders dan vrede sluiten, omdat we nooit konden winnen. Maar het is ons niet gelukt de sociale structuur van het land te veranderen”, stelt Nijmeijer neerslachtig. Na ruim vijftig jaar oorlog is er nog steeds dat gapende gat tussen arm en rijk. Nijmeijer (nu 45 jaar) is inmiddels wel zover om toe te geven dat wapens niet de oplossing zijn. ,,Dus laten we in godsnaam iets anders proberen.”

Maar wat dan? En is het nu wel of niet terecht dat Nijmeijer nog altijd op de Interpol-lijst met gezochte terroristen staat, waardoor ze in Colombia moet blijven bivakkeren? Regisseur Marcel Mettelsiefen laat de kijker stoeien met zulke knagende kwesties. Toch zou je liever zien dat het onderwerp van zijn documentaire een paar uur lang kritisch aan de tand gevoeld wordt. Zou ze al eens voor een unieke Zoom-editie van Zomergasten zijn gevraagd?

Volledig scherm Tanja Nijmeijer in een scène uit de documentaire Tanja - Dagboek van een guerrillera. © Cinema Delicatessen