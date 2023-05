Dochter Wilfred Genee voorkomt grote brand door 112 te bellen

Recensie Bruce Spring­steen toont zich een li­ve-fenomeen dat met uitsterven wordt bedreigd

Voor het eerst in zeven jaar toonde Bruce Springsteen (73) zich donderdag weer op Nederlandse bodem. In de Johan Cruijff Arena moest hij twee uur lang hard werken om het publiek mee te krijgen, maar toen dat eenmaal was gelukt, was het derde uur niets minder dan een triomftocht.