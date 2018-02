Dochter van Bill Cosby (44) overleden aan nierziekte

De dochter van Bill Cosby is overleden. Ensa, die vrijdag op 44-jarige leeftijd overleed in de Amerikaanse staat Massachusetts, was de steun en toeverlaat van haar vader sinds hij door meerdere vrouwen werd beschuldigd van seksueel misbruik.

De doodsoorzaak is volgens The Hollywood Reporter een nierziekte. Volgens TMZ stond ze op de wachtlijst voor een niertransplantatie. In het zesde seizoen van The Cosby Show verscheen Ensa in een van de afleveringen op televisie.

Bill Cosby verloor in 1997 ook al een kind toen zijn zoon Ennis werd vermoord. Ensa heeft haar vader altijd gesteund sinds hij wordt beschuldigd van seksueel misbruik. Ze was van mening dat haar vader publiekelijk is gelyncht in de media.