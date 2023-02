Dochter van Beste zangers-ster blijkt ‘waanzinnig’ te zingen, maar onthult totaal andere roeping

Met videoDe dochter (24) van een bekende zanger, hitproducer én Beste zangers -deelnemer heeft donderdagavond indruk gemaakt op het radende panel in Dna singers . De kenners vonden haar een podiumdier en konden amper geloven dat ze nooit eerder op een bühne stond. Sterker nog: haar stem klinkt voortaan in een heel ander soort zaal.

In de populaire RTL 4-show treden mensen op die familie zijn van een Nederlandse artiest. Het panel, donderdagavond bestaande uit de teams van Jaap Reesema en Berget Lewis en Jeroen van Koningsbrugge en Geraldine Kemper, moet raden met wie zij een bloedband hebben. Bij de opkomst van Robin Tess gluurden ze alsof ze bij het NK vogelspotten zaten. Was haar opvallende broek een hint en is ze de kleindochter van Henk Westbroek? Vast niet.

Uit de hintvideo bleek dat ze de dochter is van de artiest. Die had niet alleen in Nederland, maar ook internationaal succes: een lied van hem stond op nummer 1 in Amerika. Zodra er een cd van het NPO 1-programma Beste zangers in beeld kwam, wist Reesema genoeg. ,,Het is klaar’’, riep hij. Zijn vermoeden werd bevestigd toen Robin Tess vertelde dat het werk van de zanger ‘misschien nog wel bekender’ is dan zijn stem.

Robin Tess mag zelf dan geen artiest zijn, ze trad op alsof ze niet anders doet. ,,Je zingt waanzinnig’’, zei Jeroen na haar vertolking van I’ve got the music in me. ,,Ik vind eigenlijk alles aan jou leuk’’, concludeerde Jaap. Hoe vaak ze dit al heeft gedaan? ,,Nooit’’, bekende Robin Tess aan presentator Art Rooijakkers. ,,Ongelofelijk’’, zei Geraldine.

Volledig scherm Robin Tess stond op het podium alsof ze nooit anders heeft gedaan. © RTL

Het definitieve raden werd om een vrij lullige reden nog lastig voor haar en Jeroen. Zij begrepen ook wel over wie de hints gingen. De stem van de zanger is minder bekend dan zijn werk, omdat hij vooral produceerde. Bijvoorbeeld die internationale hit, Rock me Amadeus van Falco uit 1985. De cd van Beste zangers was te zien omdat hij aan die show meedeed, nota bene samen met Jaap. Dit was overduidelijk een Bolland, en dan die lange. Maar wat zijn voornaam is? Jan, Frans, Hans? Ze wisten het niet.

Volledig scherm De vader van Robin Tess bleek zanger Ferdi Bolland. © RTL

Hun antwoord met alleen de achternaam werd uiteindelijk toch goed gerekend, net als het volledige antwoord met de voornaam Ferdi van Jaap en Berget. De producer en zanger kwam glimmend van trots op en noemde het de ‘hoofdprijs’ en een ‘droom die uitkomt’ om met zijn oogappel te zingen.

De hoop is dat ze haar stem vaker gaat laten horen, maar eerst wacht een andere roeping, onthulde Robin Tess. ,,Ik heb rechten gestudeerd en ik word volgend jaar advocaat.’’

Bekijk hieronder het gesprek met Robin Tess en haar vader:

