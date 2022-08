Dochter Madonna scoort met debuutclip waarin ze grafsteen betast en bijna naakt danst

,,Qua muziek: ik kan zingen’’, meldde Lourdes vorig jaar toen Interview Magazine vroeg naar haar doelen in het leven. Lourdes timmerde de afgelopen jaren vooral aan de weg als model, met klussen voor grote merken als Calvin Klein, Burberry, Thierry Mugler en Savage X Fenty, het lingeriemerk van Rihanna. Financieel gezien is dat een ‘slimme’ carrièrekeuze, zei ze. Om muziek geeft ze bovendien ‘gewoon niks’. Misschien omdat ze al een moeder heeft in die business, verklaarde ze.

Nog geen jaar later zit ze er zelf ook in. Haar eerste single, volgens het persbericht ‘futuristische, experimentele triphop’, zal gezien het alternatieve geluid niet snel een radiohit worden. Maar de promotie regelt zichzelf: het is op elke showbizzsite nieuws dat de dochter van de Queen of Pop in haar voetsporen treedt. Dat is ook een beetje vanwege de bijzondere clip.