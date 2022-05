Dochter Linda de Mol doet verslag van finale Feyenoord

Noa Vahle (22) werkt al een anderhalf jaar als redacteur bij Vandaag Inside , het voetbalpraatprogramma van Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen. Daarnaast timmert de studente Media & Cultuur dit seizoen aan de weg als verslaggever rond de Europese duels in de Europa en Conference League bij Veronica. Waar Hélène Hendriks de presentatie in de studio doet, neemt Noa Vahle de interviews aan het veld voor en na de wedstrijden voor haar rekening. Het is wat ze altijd al ambieerde. ,,Mijn droom is om naar de grote voetbalstadions te gaan om daar interviews te doen en langs de lijn te staan”, zei ze een jaar geleden in een interview in de Linda , het blad van haar moeder.

Na de halve finale van Feyenoord tegen Olympique Marseille kreeg ze lovende kritieken, onder anderen van Luuk Ikink. De presentator twitterde na de uitwedstrijd: ‘Noa Vahle doet dit gewoon goed. Doe het maar eens, aan het begin van je carrière. Spannend! Maar ze verzaakt niet, knap! En dat ze 22 is kan ook pluspunt zijn. Al die spelers zijn ook begin twintig. Als je op die leeftijd kan voetballen, dan kan je er ook verslag van doen.’ Vahle mag toeleven naar haar hoogtepunt in haar loopbaan: de finale van Feyenoord in Tirana.



Of ze haar baan als redacteur bij Vandaag Inside kan voortzetten, is nog de vraag. Na de zogeheten ‘kaarsenrel’ kwam aan dat programma bijna twee weken geleden plotseling een einde. Achter de schermen worden nog altijd gesprekken gevoerd over een eventuele doorstart van het programma, maar of dat doorgang zal vinden en in welke vorm zal de komende tijd duidelijk worden.