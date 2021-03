Dochter Liesbeth List maakt documentaire over haar moeder: ‘Voelt alsof ze nog dichtbij is’

Voorwoord Boekenweek ‘Ik zat in een depressie en alleen gedichten schrijven hielpen mij hieruit’

11 maart De Boekenweek is uitgesteld door de coronapandemie, maar wel vindt deze week het Voorwoord van de Boekenweek plaats; twee schrijvers gaan in de Kleine Komedie in Amsterdam in gesprek met elkaar. Vandaag is het de beurt aan Anna Enquist en Karin Amatmoekrim.