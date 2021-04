Dochter David Hasselhoff als plus size-model op cover Playboy

Volgens de krant is de 28-jarige het eerste plussizemodel dat de voorpagina van een Europeaanse Playboy siert. Hayley is ‘erg, erg trots’ op de foto’s. ,,Ik vind het prachtig dat ik vollere vrouwen kan laten zien dat ze er alle recht toe hebben om hun lichaam in het zonnetje te zetten.”

Alhoewel ze al een flinke tijd als model werkt, waren deze gewaagdere plaatjes toch iets heel anders voor Hayley. ,,Er zitten een paar foto’s bij waarop ik topless ben, ze zijn heel stijlvol gemaakt. Er waren momenten tijdens de shoot waarop ik even ongerust werd, omdat ik zulke foto’s nooit eerder heb gedaan. Ik moest mezelf er echt af en toe aan helpen herinneren dat dat nou juist hele reden was waarom ik het deed.”

Het model is er erg blij mee dat Playboy de foto’s zo min mogelijk heeft bewerkt. ,,Ze wilden dat hun eerste vollere model kon zeggen: dit is mijn lichaam, dit is mijn figuur. Dat was wat ik het mooiste vond aan deze shoot: dat is mijn lijf, helemaal. En als ik naar de cover kijk dan denk ik: mijn kont ziet er gewoon fantastisch uit.”