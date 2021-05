Dochter Bibi doet gek dansje en Miljuschka ruikt aan asperges

Thekla Reuten wint Portugese prijs voor beste actrice

10 mei De psychologische thriller Marionette van regisseur Elbert van Strien is op het festival Fantasporto in Portugal in de prijzen gevallen. Hoofdrolspeelster Thekla Reuten werd bekroond met de prijs voor beste actrice. Daarnaast werd Marionette bekroond met de prijs van de critici.