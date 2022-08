Dochter (24) Steve Jobs doet wat ze nooit had verwacht: stralend op cover Vogue

‘Dankjewel, dankjewel, dankjewel!’ richt Eve zich op Instagram tot iedereen die meewerkte aan de cover, waarop ze een trui draagt met daaronder blote benen.

Lees ook Dochter Steve Jobs tekent modellencontract

Het modellenwerk is als het ware de tweede carrière voor Eve, die ‘wetenschap, technologie en maatschappij’ studeerde aan de exclusieve universiteit van Stanford. Jobs was eerder succesvol in de paardensport: in 2019 stond ze op de vijfde plaats in de lijst met beste ruiters onder de 25 jaar wereldwijd, aldus brancheblad Horse Sport. Ze zou mogelijk zelfs naar de Olympische Spelen van 2020 in Tokio gaan, maar moest verstek laten gaan toen die vanwege corona werden uitgesteld.

,,Ik wilde kijken hoe ver ik hierin kon komen’’, vertelde ze onlangs aan Vanity Fair. ,,Het is een moeilijke sport, vooral omdat je maar twee minuten in de ring hebt en je met iets werkt, een dier, wat onvoorspelbaar is.’’ Toen ze was afgestudeerd, besloot ze te stoppen met rijden. ,,Ik had alles gedaan wat ik wilde bereiken in deze sport, ik had er vrede mee.’’

Niet lang daarna werd bekend dat ze had getekend bij DNA Models, het bureau dat bekende modellen vertegenwoordigt als Doutzen Kroes, Emily Ratajkowski en Kaia Gerber, de dochter van Cindy Crawford. Ze maakte haar catwalkdebuut voor modemerk Coperni in Parijs en wordt later dit jaar het gezicht van Louis Vuitton. Niet toevallig is dat ook het merk dat ze nu draagt op de Vogue-cover:



Lees door onder de post

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Eve Jobs (@evejobs) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Poseren lijkt op paardensport

Eve ontdekte al snel dat modellenwerk best lijkt op paardensport. Voor de camera moet ze ook in een paar minuten laten zien wat ze waard is. ,,Ik had nooit verwacht dat ik dit zou doen, maar ik dacht ineens: waarom niet? Het paste bij dingen die ik al kende, het wakkert iets bij me aan wat de paardensport altijd deed.’’

Het model is het jongste kind van Steve Jobs, die ook dochters Lisa en Erin en zoon Reed heeft. Ze verloor haar vader aan de gevolgen van een zeldzame vorm van alvleesklierkanker toen ze pas 13 jaar was. Haar moeder, zakenvrouw en weldoener Laurene Powell Jobs, ziet ze als ‘leidend licht’.

Quote Ik had nooit verwacht dat ik dit zou doen Eve Jobs

,,Nu mijn leven zich een beetje ontwikkelt, ga ik mijn eigen manier vinden om op de beste wijze het verschil te maken voor zoveel mogelijk mensen’’, aldus Eve. ,,Ik wil de tijd nemen, het goed doen en iets vinden waar ik van houd, zoals ik mijn moeder ook manieren zie vinden om mensen te bereiken.’’ Haar moeder investeerde bijvoorbeeld 3,5 miljard dollar in een initiatief om mensen te helpen die het meest te lijden hebben onder de klimaatcrisis.

Ondertussen doen de kleinste dingen Eve denken aan haar bekende vader, zoals toen ze onlangs een interview gaf dat de journalist opnam met een iPhone van Apple. ,,Het is elke dag een mooie herinnering voor me. Elke dag, de hele dag. Echt waar. Het geeft me een warm gevoel.’’

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Eve Jobs (@evejobs) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Eve Jobs. © BrunoPress/Abaca Press

Luister ook naar de AD Media Podcast met deze week de lange zomerstop van RTL en SBS, Festival der Liefde met Anita Witzier en Edson da Graça en Nick & Simon.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: