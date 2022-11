Dochter (23) Johnny Depp vertelt waarom ze zwijgt over zijn rechtszaak: ‘Hier heb ik recht op’

Dat vertelt Lily-Rose, de dochter van Depp en diens andere ex Vanessa Paradis, deze week in Elle. ,,Als iets wat zo privé en persoonlijk is ineens helemaal niet zo persoonlijk meer is, voel ik dat ik recht heb op mijn eigen geheime tuin met gedachten’’, aldus Depp.

,,Ik denk ook dat ik voor niemand verantwoording af hoef te leggen. Tijdens een groot deel van mijn carrière wilden mensen mij definiëren aan de hand van de mannen in mijn leven, of het nou mijn familieleden waren of mijn vriendjes’’, zegt Lily-Rose, die samen was met bekende collega’s als Timothée Chalamet en Elvis-ster Austin Butler. ,,Ik ben er heel erg klaar voor om te worden gedefinieerd aan de hand van de dingen die ik zelf doe.’’

Lily-Rose heeft een mooie eigen carrière: ze is een van de grootste rijzende sterren in de modellenwereld, het gezicht van Chanel en timmert aan de weg als actrice. Op internet schrijven trollen vaak dat het niets met talent te maken heeft en alle baantjes aan haar beroemde ouders te danken zijn. Daar moet ze niks van hebben.

,,Niets gaat je helpen om een rol te scoren, behalve de juiste actrice zijn voor de rol’’, zegt ze. ,,Mensen op internet geven veel meer om wie je familie is dan de mensen die je moeten casten. Je krijgt misschien wel je voet tussen de deur, maar dan heb je nog altijd alleen je voet tussen de deur. Daarna moet je nog veel werk verzetten.’’



Depp vindt het een seksistisch verschijnsel; als mensen zeggen dat iemand de roem te danken heeft aan ouders, gaat het volgens haar zelden over mannen. ,,Het slaat nergens op. Als iemands vader of moeder dokter is en hun kind wordt dokter, dan zeg je ook niet: jij bent alleen maar arts omdat je ouder dat ook is. Nee, je bent naar de universiteit gegaan om het te leren.’’ Ze wil haar werk overigens niet vergelijken met dat van medische professionals. ,,Ik hoor het alleen veel vaker over vrouwen, en dat lijkt me geen toeval.’’

De smaadzaak tussen Johnny Depp en Amber Head was afgelopen lente bijna dagelijks groot in het nieuws. De jury gaf Johnny (59) uiteindelijk gelijk en de rechtbank kende hem een schadevergoeding van 15 miljoen euro toe, hoewel hij slechts een fractie van dat bedrag echt krijgt. Hij moet Heard wel een schadevergoeding betalen van bijna 2 miljoen euro.

