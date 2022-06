Dochter (18) Elon Musk verzoekt bij rechter om andere achternaam

Elon Musk is meer dan Tesla en Twitter: zeven opmerkelij­ke kanten van de techmiljar­dair

Het lijkt wel alsof tech- en businessgigant Elon Musk bijna dagelijks het nieuws bepaalt. Is het niet om een welles-nietes-miljardenovername van Twitter, dan gaat het wel over een spraakmakende tweet op datzelfde medium. Onhandige en kwetsende uitspraken blijven de man sowieso achtervolgen, terwijl hij tegelijkertijd een ongekende zakelijke geldingsdrang heeft en miljoenen per jaar aan goede doelen schenkt. Hier zijn zeven zaken die je misschien nog niet wist over Musk.

6 juni