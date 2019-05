Dj Spinderella uit Salt-N-Pepa gezet

Salt-N-Pepa trapte donderdag samen met New Kids On The Block hun Mixtape Tour af in Cincinnati, maar fans misten Spinderella. De dj, die al sinds 1987 deel uitmaakte van de iconische hiphopgroep, verklaarde haar absentie al snel via sociale media. Spinderella, de artiestennaam van Deidra Roper, zegt dat ze er is uitgezet.



‘Ondanks mijn aandeel in het promoten van de tour en dat ik ook werd aangekondigd als een van de acts, kreeg ik in januari een e-mail waarin stond dat ik niet mee mocht. Ik had verwacht dat ze dit zelf naar buiten zouden brengen maar het is nu maanden later en nog steeds is er niets gezegd’, aldus Spinderella, die daarom zelf maar meldt dat ze geen deel meer uitmaakt van Salt-N-Pepa.



Salt-N-Pepa was een van de eerste rapgroepen die alleen uit vrouwen bestond. In 1987 scoorde het trio een internationale monsterhit met Push It. Later deden ook nummers als Let’s Talk About Sex, Shoop en Whatta Man, een samenwerking met En Vogue, het erg goed.