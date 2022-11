Dj Paul Elstak openhartig: ‘Ik heb mijn dochters tekortgedaan toen ze klein waren’

Els­tak-biografie verschijnt op 1 december: ‘Dit is geen boek vol borstklop­pe­rij over hoe goed ik wel niet ben’

De langverwachte biografie van Paul Elstak verschijnt nog dit jaar. Vanaf 1 december ligt Paul Elstak, zoals het boek heet, in de winkels. De deejay, die in de jaren 90 wereldhits scoorde met nummers als Rainbow in the sky en The Promised Land, woont in Mijnsheerenland.

28 oktober