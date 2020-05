Dj Paul Elstak gaat in reuzenrad draaien tijdens Pussy lounge

Nieuwe SBS-talenten­jacht met Davina Michelle alsnog van start

De nieuwe SBS6-talentenjacht We want more, met in de jury onder anderen Davina Michelle en André Hazes, gaat na uitstel vanwege de coronacrisis alsnog van start op 12 juni. Deelnemers strijden om een prijzenpot van 100.000 euro.