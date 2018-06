Dj Jean gaat wéér tekeer tegen Derksen: 'I kill you'

VideoDj Jean (50) is na zijn tirade over Johan Derksen op sociale media dit weekend nog niet klaar met de voetbalanalist. Tijdens een optreden haalt hij opnieuw uit naar Derksen.

In het filmpje, dat door de redactie van Voetbal Inside online werd gezet, is te zien hoe dj Jean zijn mc vraagt om de microfoon. ,,Mag ik wat zeggen? Fack Johan Derksen, fack you, I kill you'', zegt hij, en na wat scheldwoorden geeft hij de microfoon weer terug. Die hitst vervolgens het publiek nog eens extra op: ,,Waar zijn die middelvingers voor Johan Derksen?''

Gisteren haalde Jan Engelaar (de echte naam van de dj) al uit naar de voetbalkenner in een behoorlijk pittig filmpje op sociale media. Hij vond het echt niet kunnen dat Derksen afgelopen vrijdag beledigende opmerkingen over hem maakte in VI Oranje blijft thuis.

Aan het begin van de uitzending zei Derksen: „Ik heb me echt kapot zitten ergeren aan die gek die er gisteren zat, die alcoholist die zei dat hij 2000 vrouwen geneukt had. Ik heb hier elke dag ruzie over de lengte van het nummer van het bandje dat hier speelt. Als die man twintig minuten krijgt om te raaskallen, dan mogen zij best een nummertje van drie minuten spelen. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat een redactie zo’n lul uitnodigt...''

Dj Jean noemt Derksen een regelrechte zielenpoot. ,,Praatjesmaker ben je hè aan tafel, als ik er niet zit. Daar sta je om bekend", briest hij in zijn reactievideootje. Hij scheldt Derksen vervolgens de huid vol en daagt hem zelfs uit voor een confrontatie. ,,Als je een grote bek hebt tegen mij, doe het face to face. Kom maar, kom maar. Johan Derksen, met je grote bek, kom maar."

Johan Derksen heeft nog niet op de uitlatingen van de artiest gereageerd.

Bekijk hier de eerste tirade van dj Jean over Derksen ( let op, grof taalgebruik ):

JOHAN DERKSEN part 2, de JAN versie!🤣‼️ Een foto die is geplaatst door null (@djjeanofficial) op 17 Jun 2018 om 7:54 PDT