DJ Armin van Buuren stijgt in Dubai tot grote hoogte: twee wereldrecords

Nieuwe slangen­soort vernoemd naar Indiana Jo­nes-ac­teur Harrison Ford

Hoewel zijn Indiana Jones-personage doodsbang is voor slangen, is een nieuw ontdekte reptiel vernoemd naar acteur Harrison Ford. De nieuwe naam van de in Peru gevonden slangensoort is een mondvol: Tachymenoides harrisonfordi. Het is de derde keer dat een nieuwe reptielsoort vernoemd wordt naar Ford.