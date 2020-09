Dj achter wereldhit I Like To Move It op 49-jarige leeftijd overleden

Het nummer, dat hij uitbracht onder de artiestennaam Reel 2 Real, stond overal ter wereld wekenlang op de eerste plek van de hitlijsten. In Nederland ging de single in mei 1994 vier weken aan de leiding in de Nederlandse Top 40. Later werd het lied opnieuw een hit toen de song werd gebruikt in de animatiehit Madagascar.



Volgens website TMZ werd het lichaam van Morillo vanochtend gevonden in zijn huis in Miami Beach. Het is onduidelijk waar de dj aan is overleden.