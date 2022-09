Dit zijn de series die je in september 2022 niet wilt missen

Devil in Ohio (seizoen 1)

De jonge Mae Dodd (Madeleine Arthur) is ontsnapt aan een sekte en psychiater Suzanne Mathis (Emily Deschanel) doet haar best om de tiener te beschermen. Dat is niet zonder gevaar en al snel zet een reeks incidenten het leven van de familie Mathis op z’n kop. Suzanne besluit op zoek te gaan naar antwoorden en reist naar het stadje waar Mae vandaan komt.

Devil in Ohio is te zien op Netflix.

Cobra Kai (seizoen 5)

In alweer het vijfde seizoen van de hitserie staat de toekomst van Cobra Kai opnieuw op het spel. Nu de sadistische Terry Silver (Thomas Ian Griffith) de leiding over de dojo heeft, wordt Cobra Kai steeds machtiger en Daniel LaRusso (Ralph Macchio) vreest dat veel jongeren gevaar zullen lopen. Om Terry tegen te houden, roept hij de hulp in van zijn oude rivaal Chozen (Yuji Okumoto). Lees hier meer over de best bekeken serie op Netflix.

Het vijfde seizoen van Cobra Kai is vanaf 9 september te zien op Netflix.

Cobra Kai.

Heartbreak High (seizoen 1)

Heartbreak High was een van de populairste tienerseries uit de jaren negentig en toonde het wel en wee van een groepje Australische scholieren. In deze reboot staat een nieuwe klas centraal en de tieners krijgen gelijk te maken met flink wat drama. Een muurschildering onthult de seksuele avonturen van iedereen op Hartley High en dat is niet zonder gevolgen. Lees hier meer over deze serie.

Heartbreak High is vanaf 14 september te zien op Netflix.

De oude cast van Heartbreak High.

Fate: The Winx Saga (seizoen 2)

Het tweede seizoen van Fate: The Winx Saga pakt flink uit met nieuwe personages, grotere dreigingen en nog meer actie en romantiek. In de reeks nieuwe afleveringen zal Flora (Paulina Chávez), die we kennen uit de tekenfilmserie Winx Club, eindelijk haar opwachting maken en de mysterieuze Grey (Brandon Grace) zal de harten sneller laten kloppen.

Fate: the Winx Saga is vanaf 16 september te zien op Netflix.

Fate: The Winx Club Saga Season 1.

Die Kaiserin (seizoen 1)

De meeste mensen kennen keizerin Sissi van de tijdloze films, die ieder jaar rond de kerstdagen worden uitgezonden. Maar wie wil genieten van een moderne serie over het leven van keizerin Elisabeth van Oostenrijk-Hongarije hoeft niet te wachten tot december en kan eind september al terecht bij Netflix.

Die Kaiserin is vanaf 29 september te zien op Netflix.

Mike (seizoen 1)

De dramaserie Mike vertelt het levensverhaal van de iconische bokser Mike Tyson, gespeeld door Trevante Rhodes. De jonge Tyson groeit op in een achterbuurt en om zich te verdedigen tegen pestkoppen leert hij boksen. Wanneer trainer Cus D’Amato (Harvey Keitel) hem ontdekt, neemt hij de tiener onder zijn hoede en maakt hij van Tyson een wereldkampioen.

Mike is vanaf 8 september te zien op Disney+ Star.

Andor (seizoen 1)

In Rogue One: A Star Wars Story werden meerdere personages geïntroduceerd, maar voordat de aftiteling in beeld kwam, waren ze al dood. Een van die helden was Cassian Andor (Diego Luna) en in deze prequelserie is te zien hoe hij uitgroeide van dief naar rebel. Wanneer de strijd tegen het keizerrijk steeds heftiger wordt, moet hij een belangrijke keuze maken.

Andor is vanaf 21 september te zien op Disney+.

The Kardashians (seizoen 2)

Het eerste seizoen van The Kardashians is nog maar net achter de rug en het tweede seizoen staat al klaar. In de reeks nieuwe afleveringen wordt het gezin weer gevolgd tijdens een aantal grote veranderingen. Kourtney is verloofd, Kim heeft een nieuwe vriend, Kylie heeft een baby en Kris worstelt met haar gezondheid.

Het tweede seizoen van The Kardashians is vanaf 22 september te zien op Disney+.

The Kardashians

The Old Man (seizoen 1)

Liam Neeson is niet de enige serieuze acteur die op latere leeftijd opeens een actieheld wordt. Ook Jeff Bridges is met de serie The Old Man opeens een stoere kontschopper. Voormalig CIA-agent Dan Chase (Jeff Bridges) leeft afgezonderd van de samenleving, maar wanneer hij een indringer doodt, krijgt hij opeens de FBI achter zich aan. Dan slaat op de vlucht en om te overleven, moet hij afrekenen met zijn grote rivaal.

The Old Man is vanaf 28 september te zien op Disney+ Star.

Rick & Morty (seizoen 6)

Een van de populairste animatieduo’s keert terug met alweer hun zesde seizoen. Rick & Morty gaat over de gelijknamige wetenschapper en zijn kleinzoon. Rick is een alcoholistische zeurpiet die alles in het universum al meegemaakt lijkt te hebben. Toch zorgt hij vaak voor de grootste intergalactische problemen en wordt de puberende Morty meegetrokken in de chaos.

Het zesde seizoen van Rick & Morty is te zien op HBO Max.

The Lord of The Rings: The Rings of Power (seizoen 1)

Duizenden jaren voordat Frodo en zijn vrienden op avontuur gingen om de slechte tovenaar Sauron te verslaan, was Midden-aarde een vreedzame plek, waar verschillende rassen in harmonie leefden. The Lord of the Rings: The Rings of Power vertelt dit verhaal en laat zien hoe alles uiteindelijk fout ging. Lees hier meer over de best bekeken première ooit van Amazon Prime.

The Lord of The Rings: The Rings of Power is te zien op Prime Video, iedere vrijdag verschijnt een nieuwe aflevering.

"The Lord of the Rings: The Rings of Power."

The Handmaid’s Tale (seizoen 5)

In het vierde seizoen van de spannende dramaserie heeft June (Elisabeth Moss) afgerekend met commandant Waterford (Joseph Fiennes), maar dat bekent niet dat haar problemen nu voorbij zijn. Samen met Luke (O.T. Fagbenle) en Moira (Samira Wiley) strijdt June van een afstand tegen Gilead en doet zij er alles aan om haar dochter te redden. Ondertussen wordt de invloed van Gilead steeds groter in Canada.

Het vijfde seizoen van The Handmaid’s Tale is vanaf 15 september wekelijks te zien bij Videoland.

Elisabeth Moss (als June Osborne) in The Handmaid's Tale.