Dit zijn de populairste liedjes van 2019 op Spotify

Hij is van mij is het populairste nummer van het afgelopen jaar op Spotify in Nederland. De samenwerking tussen Kris Kross Amsterdam, Maan, Tabitha en Bizzey werd in totaal 51,5 miljoen keer gestreamd. Señorita van Shawn Mendes en Camila Cabello was wereldwijd het meest populaire nummer.

Het gaat goed met de Nederlandse popmuziek, concludeert Spotify op basis van de streamingcijfers van het afgelopen jaar. In de Nederlandse top tien van meest beluisterde nummers van 2019 staan zes liedjes van eigen bodem. Vier daarvan staan zelfs in de top vijf.



Na Hij is van mij van Kris Kross Amsterdam, Maan, Tabitha en Bizzey volgt Hoe het danst van Marco Borsato, Armin van Buuren en Davina Michelle op plek twee. Señorita van Shawn Mendes en Camila Cabello doet het ook in Nederland goed met een derde plek. De top vijf wordt gecompleteerd door Arcade van Duncan Laurence en Duurt te lang van Davina Michelle. Andere veelbeluisterde Nederlandse producties zijn onder meer Als het avond is van Suzan & Freek en Reünie van Snelle.

Billie Eilish

Wereldwijd konden gebruikers van Spotify geen genoeg krijgen van Post Malone. De Amerikaanse rapper en zanger was in 2019 wereldwijd de meest beluisterde artiest op het populaire Zweedse streamingplatform. In totaal werden zijn liedjes meer dan 6,5 miljard keer aangeklikt.



Post Malone mag dan de algemene winnaar zijn, in het lijstje met meest gestreamde tracks én de lijst met meest gestreamde albums staat hij niét bovenaan. Zijn nummer Sunflower is te vinden op de derde plaats achter Billie Eilish’ Bad guy en nummer één Señorita.



Het was een goed jaar voor Billie Eilish. Het tieneridool had met When we all fall asleep, where do we go? het meest gestreamde album in handen. Wereldwijd werden de liedjes van de pas 17-jarige zangeres zes miljard keer beluisterd. Na Eilish’s album volgt Hollywood’s Bleeding van Post Malone.

Ed Sheeran