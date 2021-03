Dit zijn de meest spectaculaire actiescènes van deze filmeeuw

Gudo en John kunnen er in hun wekelijkse filmpodcast MovieInsiders niet omheen: de samenkomst van Superman, Batman, Wonder Woman, The Flash en meer helden uit het DC-stripboekuniversum. Maar is vier uur niet véél te lang? Het spektakel, nu te zien op Pathé Thuis, is in elk geval een mooie aanleiding voor een top 5 waarin de meest duizelingwekkende actiescènes sinds 2000 aan bod komen.