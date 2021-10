Dit zijn de beste series en films om te kijken met Halloween

Podcast MovieInsi­ders: Nicolas Cage gekooid en de top 5 ‘beste overacting’

Geloof het of niet: Koning Overacting Nicolas Cage houdt zich gedeisd in zijn nieuwe film Pig. Dat wordt geprezen, maar Gudo en John van de wekelijkse podcast MovieInsiders hebben stiekem ook een tikkie heimwee naar zijn meer explosieve rollen. Tijd dus voor een top 5, geheel gewijd aan acteurs die op gedenkwaardige wijze alle remmen losgooiden. Wie dacht dat Jack Nicholson schaamteloos schmierde in The Shining...?

28 oktober