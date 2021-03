Dit viel ons op in een seizoen The Voice: ‘Het mag allemaal iets minder bizar’

Me­de-schrijvers column Martijn Koning gepikeerd: ‘Jinek heeft geen ruggen­graat’

24 maart Martijn Koning is vandaag uitgebreid ingegaan op de column die hij twee weken geleden voordroeg in de talkshow van Eva Jinek. De cabaretier stak aan het einde van het programma een tirade af richting Thierry Baudet, die hij antisemitisme en racisme verweet. De Forum voor Democratie-leider liep weg. Het werd een rel van jewelste, waarbij Koning het halve land over zich heen kreeg, maar zich ook gesteund zag.