Dit Nederlandse bedrijf gaat wereldtournee Coldplay van stroom voorzien

Vier Nederlandse shows

De tour met de naam Music Of The Spheres door het Verenigd Koninkrijk en de rest van Europa begint op 17 mei in het Portugese Coimbra. De belangstelling voor de concerten van Coldplay is groot in Nederland. In eerste instantie zou de Britse band twee concerten geven in Amsterdam, maar dat aantal werd al snel uitgebreid naar vier shows. Inmiddels zijn alle kaarten uitverkocht.