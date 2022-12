Dit muziekicoon ontbreekt voor het eerst in de Top 2000

Voor het eerst in het bestaan van de lijst ontbreekt James Brown in de Top 2000. De laatste twee liedjes van een van de iconen in de muziek, de ‘godfather of soul’, zijn in de nieuwste editie verdwenen.

James Brown, die in 2006 overleed, is cruciaal geweest voor de soul- en funkmuziek, maar ook voor de ontwikkeling van liveconcerten. De energie die de zanger van de nu verdwenen hits It's a man's world en Get up (I feel like being a sex machine) in zijn optredens legde, was een inspiratiebron voor de generatie die na hem kwam. Artiesten als Michael Jackson, Prince en Bruce Springsteen zagen de ‘hardest working man in showbiz’ als voorbeeld.

In de vorige editie van de Top 2000 was James Brown al ver weggezakt, zijn laatste twee liedjes stonden al bij de onderste vijftig liedjes. Brown is niet de eerste grote naam die geen notering meer heeft in de Top 2000. Diana Ross bijvoorbeeld staat er nu ook al drie jaar op rij niet meer in.

De hoogste binnenkomer in de nieuwste editie van het jaarlijkse liedjesklassement is dit jaar Goldband met Noodgeval. Die hit uit 2022 kwam binnen op 55. De Top 2000 award, bedoeld om een Nederlandse artiest extra in de schijnwerpers te zetten, gaat dit jaar naar De Dijk, dat deze maand na veertig jaar stopt.

Hofleverancier in de Top 2000 is dit jaar opnieuw Queen, dat 36 keer in de lijst voorkomt, één keer meer dan vorig jaar. The Beatles (31) en ABBA (25) volgen op plek twee en drie.

Zoals vaak winnen artiesten die in het laatste jaar overleden terrein. Zo stegen alle liedjes van Doe Maar (Henny Vrienten), Fleetwood Mac (Christine McVie) en Meatloaf. Rock-n-roll-icoon Jerry Lee Lewis, die ook in 2022 stierf, keert na negen jaar afwezigheid terug met Great balls of fire.

De Top 2000, die sinds 1999 bestaat, is vanaf eerste kerstdag te horen op NPO Radio 2.

