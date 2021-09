Dit is wanneer de nieuwe seizoenen van The Crown, Emily in Paris, Tiger King en Bridgerton beginnen

Het tweede seizoen van Tiger King, de documentaireserie over dierentuineigenaar Joe Exotic, is vanaf 17 november te zien op Netflix. Het vijfde seizoen van The Crown is komt november volgend jaar. In de komende reeks, die het voorlaatste seizoen van de populaire serie over het Britse koninklijke huis wordt, komen onder meer de huwelijksperikelen van prins Charles en prinses Diana aan bod.



Emily in Paris, waarvan vorig jaar het eerste seizoen te zien was op de streamingdienst, komt eind december op Netflix met een tweede seizoen. De serie speelt zich vrijwel volledig af in Parijs met een hoofdrol voor Lily Collins, de dochter van de zanger Phil Collins.



Tijdens het evenement werden ook een aantal trailers en teasers van nieuwe seizoenen en series gedeeld. Zo zijn de eerste beelden van de nieuwe documentaire over rapper Kanye West gedeeld. In de teaser van Jeen-Yuhs, de titel van de serie, zijn oude beelden te zien van de rapper aan het begin van zijn muzikale carrière. De trailer van het langverwachte tweede seizoen van Bridgerton kwam ook aan bod. De kostuumdramaserie is vanaf 21 januari 2022 te zien.