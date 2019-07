Dit is waarom we nu kijken naar de tv van toen

Recensie Nieuw album Ed Sheeran is een master­class hits maken

8:00 Nog niet zo lang geleden betekende het commerciële zelfmoord om een popalbum in de zomervakantie uit te brengen. Met de opkomst van Ed Sheeran als minst waarschijnlijke popidool van de planeet waren al eerder oude muziekwetten herschreven. Hij rapt/zingt er zelf over op Remember the Name op zijn vierde studioalbum: 20 years I was when I came in the game/And now it’s 8 years on and you remember the name/If you thought I was good/Well, I’m better today/But it’s ironic how you people thought I’d never be great.