Dit is nu al dé te kloppen vrouw bij het songfestival in Liverpool

Ze is nog niet eens gekwalificeerd voor het Eurovisie Songfestival en toch is Loreen nu al de topfavoriet voor de winst in mei in Liverpool. De 39-jarige zangeres won in 2012 met haar superhit Euphoria en haar Tattoo breekt in Zweden records en zorgt voor songfestivalkoorts bij de bookmakers.

Wie voor Zweden meedoet aan het songfestival wordt pas op 11 maart bekend, toch is het voor de bookmakers nu al duidelijk: het land is topfavoriet voor de winst in Liverpool. Oekraïne, dat vanwege de oorlog voor het tweede jaar op rij de bookmakerslijst aanvoerde, is inmiddels naar plek twee verwezen.

Wereldhit

Het heeft allemaal te maken met Loreen, de vrouw die in 2012 een van de grootste songfestivalsuccessen ooit had. Haar Euphoria werd een wereldhit. Dit jaar probeert ze voor de tweede keer het festival op haar naam te schrijven. Daarvoor moet ze op nationaal vlak nog afrekenen met een aantal concurrenten, maar dat lijkt wel te gaan lukken.

Afgelopen zaterdag deed Loreen in Zweden mee aan de voorronde van het Melodifestivalen, waaruit de deelnemer voor het Eurovisie Songfestival voortkomt. Op het moment dat er een fragment van het lied uitlekte, was het land al wild van Tattoo. Dat werd alleen maar erger na haar optreden, dat er ook visueel mooi uitzag.

Records

Op zondag werd het nummer op Spotify al 375.000 keer gestreamd, dat was een dik record. Tot nu toe werd een inzending van het Melodifestivalen in een vergelijkbare situatie nooit vaker dan 200.000 keer gestreamd. In de Zweedse Spotify-hitlijst vloog Tattoo direct naar nummer 1. ,,Ik ben overweldigd door de respons en dit is nog maar het begin’’, meldde Loreen op Instagram.

Natuurlijk is de Ier Johnny Logan met drie overwinningen nog altijd de onbedreigde songfestivalkoning, maar als Loreen zich plaatst en in Liverpool weet te winnen, dan is ze de eerste vrouw met twee Eurovisie-zeges. Voor Nederland minder goed nieuws: Zweden is net als Mia Nicolai en Dion Cooper ingedeeld in de eerste halve finale op 9 mei. De finale is op 13 mei in de Liverpool Arena.

