Dit is misschien wel het beste programma, waar ik nooit over heb geschreven

Nog niet zo lang geleden heb ik een vrije middag besteed aan het doorvlooien van al mijn columns van het afgelopen tv-jaar. Niet dat ik zo kick op mijn eigen werk, maar als je zes titels mag nomineren voor de Nipkowschijf 2020 ontkom je er niet aan. Welke programma’s van afgelopen tv-jaar, dat volgens de administratie loopt van mei 2019 tot april 2020, verdienen wat mij betreft de titel beste tv-programma? En zo leveren nog 12 collega-journalisten van andere kranten een lijstje favorieten in. Daar steggelen we komende woensdagmiddag dan gezellig over en na een soms onnavolgbaar maar altijd democratisch stemproces komen er drie officiële kanshebbers uit de bus.



Beetje lange aanloop maar het gaat me hierom: tijdens dat doorspitten van het archief stuitte ik op een omissie mijnerzijds. En wel dat ik op deze plek nog nooit een hele column heb gewijd aan Even Tot Hier. Begin vorig jaar, na de derde aflevering, heb ik een paar alinea’s geschreven over dat de opvolger van De Kwis zo veelbelovend was. En daarna misschien nog hier en daar een zinnetje met een verwijzing naar een geslaagde grap of iets. Maar verder niets.