Dit is 'm dan: de trouwjurk met megasplit van Katja Schuurman

videoActrice-presentatrice Katja Schuurman (43) heeft na enig aarzelen de knoop doorgehakt over de japon die ze aantrekt tijdens haar aanstaande huwelijk met de Amsterdamse kok Freek van Noortwijk (29). Haar keuze is gevallen op een spierwitte jurk met een ravijndiep decolleté en een sexy split die bijna tot haar middel reikt.

Schuurman koos haar jurk gisteren in het TLC-programma Say Yes To The Dress Benelux dat wordt gepresenteerd door de Rotterdamse stylist Fred van Leer. Hij, maar ook Katja's zus Birgit, haar moeder en een goede vriendin, hielpen de brunette bij haar keuze. Dat Katja uiteindelijk de knoop doorhakte en gaat voor een opvallende trouwrobe, is weinig verbazend. Ze gaf eerder al aan hoe dan ook te zullen gaan voor een creatie met een diep decolleté omdat haar verloofde daar nu eenmaal van houdt. Ze wilde daarnaast een 'zwierige, niet te strakke japon', zo liet ze eerder weten. ,,Ik moet er lekker in kunnen dansen en wil niet op hoge hakken. En niet in in een keurslijf. Dat geldt overigens ook voor mijn huwelijk.''

Katja Schuurman en haar 14 jaar jongere verloofde hebben onlangs na twee jaar een huwelijksmoment in hun agenda gemarkeerd. Het stel trouwt in de lente van 2019 in een zonnig land. Waar precies, hebben ze nog niet naar buiten gebracht. Wel dat hun favoriete locatie niet beschikbaar is op de dag die ze in gedachten hebben. Mogelijk wordt de trouwdag om die reden verplaatst of wordt uitgeweken naar een andere plek over de grens.

Hoewel Katja - die samen met haar ex-man Thijs Römer dochtertje Sammie (8) kreeg - en Freek nooit iets over over het aanzoek hebben verteld, vond het jawoord vermoedelijk plaats in het superdeluxe sterrenhotel Four Seasons Bosphorus, waar Katja op 19 februari 2016 haar verjaardag vierde. Een paar maanden later bevestigde Katja's management dat de twee daadwerkelijk zouden gaan trouwen.

'Chickie'

Na het aanzoek, en ook daarvoor al, lieten de tortelduifjes herhaaldelijk doorschemeren smoorverliefd te zijn. Hoe groot de aantrekkingskracht is die de gastronomie-expert op Katja heeft maakte ze eens duidelijk in de ochtendshow van Edwin Evers. ,,Als ik Freek zie gaat alles in mijn lijf wat met seks te maken heeft direct aan.'' En Freek, die de laatste tijd steeds vaker opduikt in culinaire tv-programma's, noemt haar voortdurend 'mijn lekkere chickie'.

Katja kreeg, na de bevestiging van het aanzoek, een tsunami aan felicitaties over zich heen. Die nam ze dankbaar in ontvangst, maar over Freeks aanzoek en het feit dat ze ja zei, hield ze zich uit privacyoverwegingen op de vlakte. Aan deze site liet ze juni vorig jaar per tekstberichtje weten: ,,Sommige dingen zijn mooier om privé te houden.'' Waarom het stel het huwelijk keer op keer uitstelde, had volgens Katja vooral te maken met propvolle agenda's. ,,Maar nu zijn we er uit'', vertelde de brunette recent RTL Boulevard. En ook dat haar ex Thijs, die een relatie heeft met ballerina Igone de Jongh, hoe dan ook bij de plechtigheid aanwezig zal zijn. Hij, Igone, Freek en Katja gaan in goede harmonie met elkaar om.

