Dit is de winnaar van De Slimste Mens

In haar openingslied, dat ze op verzoek van presentator Philip Freriks had gemaakt, zong Lisa Loeb al uit volle borst dat ze de tv-quiz wilde winnen. Nog geen veertig minuten later had ze de klus geklaard. De cabaretier nam het op tegen twee sterke spelers: PowNed-verslaggever Bram Douwes en dichter Joost Oomen.

Paparazzi

Loeb speelde de laatste finaleronde tegen Bram Douwes. Nog voor hij een slokje water kon nemen had zij alweer een veertigtal - of meer - seconden van zijn tijd afgesnoept. ‘Jemig! Goeiemorgen!’ riep hij over haar razende tempo. Ze won de kennisquiz met antwoorden op uiteenlopende onderwerpen als walvissen, tennisser Andre Agassi, hiërogliefen, moslimbeweging Nation of Islam en de heilige communie. Douwes nam sportief zijn verlies op. In de laatste seconden die wegtikten, feliciteerde hij de stralende winnares.