Dit is de schoonfamilie van prins Harry

Toen Meghan 6 jaar oud was, scheidde haar moeder Doria Ragland van haar vader Thomas. Doria is in het dagelijks leven yogalerares en sociaal werker in een ziekenhuis in Californië. De vrouw heeft Afrikaans-Amerikaanse roots, Meghans vader is Nederlands-Iers. Omdat haar moeder donker is en dreadlocks heeft, vroegen mensen Meghan in haar jongere jaren dikwijls of ze wel haar biologische moeder is. ,,Nu ben ik trots op mijn gemixte roots en deel ik graag waar ik vandaan kom'', verklaarde de brunette eerder aan Elle Magazine.

Dat het bloedserieus was tussen Harry en zijn Meghan bleek toen Doria eind september werd ingevlogen om bij de Invictus Games in Toronto te zijn; het evenement waar het stel elkaar eerder had leren kennen. Meghan werd op de tribune gefotografeerd met haar moeder.

Hollywood

De knappe actrice, die haar jeugd doorbracht in Los Angeles, werd geïntroduceerd in de wereld van film door haar vader Thomas Markle (72). Hij was cameraman en lichtregisseur en werkte onder meer voor de series Married with Children en General Hospital. Hij kreeg zelfs ooit de Emmy Award for Outstanding Achievement in Design in A Daytime Drama Series.

Thomas wist vanaf het begin van de bijzondere liefdesrelatie van zijn dochter af. ,,Ik ben er erg blij mee'', vertelde hij nadat hij prins Harry had ontmoet in Canada. Over de relatie tussen haar ouders schreef Meghan in haar blog (dat inmiddels offline is gehaald): ,,Ik houd ervan te denken dat mijn vader erg gecharmeerd was door mijn moeders afrokapsel en haar lieve ogen. Ze deelden een passie voor antieke spullen. Wat het ook precies is geweest, ze trouwden en ze kregen mij.''

De 50-jarige Thomas noemde zijn zoon ook Thomas. Volgens The Sun zou Meghan geen goede relatie met haar halfbroer hebben. Op 12 januari van dit jaar werd hij in Oregon gearresteerd nadat hij tijdens een dronken bui een wapen tegen het hoofd van een vrouw aanhield. Hij had geen wapenvergunning en werd opgepakt. Later betuigde hij spijt en liet hij weten hulp te zoeken.

Meghan heeft ook een halfzusje: Samantha Grant (52). Ook zij rolde de filmwereld in en werd actrice en model. Samantha woonde 12 jaar lang met Meghan samen. In 2008 sloeg het noodlot toe: bij de Amerikaanse werd Multiple Sclerosis (MS) vastgesteld. Ze zit inmiddels in een rolstoel. Wat zij van prins Harry vindt, is niet bekend, maar ze heeft regelmatig contact met Meghan. Vorig jaar vertrouwde ze de Amerikaanse pers toe dat haar halfzusje een zwak heeft voor roodharige mannen.

