Dit is de perfecte kijktip voor iedereen die zin heeft om zich een uurtje lekker te ergeren

John van den Heuvel gepikeerd door Ji­nek-incident: 'Kwaadwil­len­de personen kunnen dit ook'

John van den Heuvel zal voorlopig niet meer bij talkshows aanschuiven zolang de beveiliging niet op orde is. Dit laat hij weten via zijn werkgever De Telegraaf. De misdaadjournalist schoof gisteravond aan bij Jinek juist om te praten over de beveiliging waarmee hij leeft. Diezelfde aflevering werd later onderbroken door twee demonstranten uit het publiek.

16 november