Dit is de nieuwe Magnum P.I.

8:36 Samantha de Jong (28), beter bekend als realityster Barbie, ziet haar kinderen naar Spanje vertrekken. Angelina (6) en Milano (2) trekken, met instemming van Jeugdzorg, bij hun vader Michael van der Plas en zijn vriendin in. Zo krijgt Samantha de tijd zich op haar herstel te richten, nadat ze in januari met spoed werd opgenomen in het ziekenhuis.