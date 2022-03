Dit is de Mol van het 22ste seizoen van Wie is de Mol?

Het 22ste seizoen van Wie is de Mol? vond plaats in Albanië. Tijdens een liveshow mét publiek vanuit de Rode Hoed in Amsterdam maakte Everon bekend de Mol te zijn. Hij zei vlak na de bekendmaking: ,,Het was heel erg pittig. Als mensen je op het spoor zijn, probeer je ze nog op andere gedachten te krijgen. Dus ik ben eigenlijk nog een hele tijd aan het mollen geweest.” De mening van de kijker was vooraf verdeeld geweest, bleek uit de poll op deze website . Van de 19.000 stemmers dacht 42% dat Fresia de Mol was, Kim-Lian 30% en Mol Everon was met 28 procent het minst verdacht.

5000 euro

Kim-Lian haalde van de finalisten het meeste geld op. Zij verdiende 2662 euro voor de pot. Everon volgde met 2096 euro. Fresia wist slechts 1094 euro bij elkaar te sprokkelen. Doordat Everon de Mol is, gaat er echter 5000 euro uit de pot. Voor het oog van zijn mede-finalisten verscheurde de acteur het geld. Daarmee komt het eindbedrag op 8315 euro te staan.



Voor het eerst in de historie van Wie is de Mol? konden de kijkers meedoen met het spel. De kandidaten moesten een pleidooi doen waarom zij niet de Mol waren. Glen Faria werd door de kijker als minst verdacht bestempeld. Een goede keuze, want hij haalde de finale niet. Hij mocht een vrijstelling uitdelen aan iemand van wie hij dacht dat het niet de Mol was. Als het toch de saboteur zou zijn, ging er 5000 euro uit de pot. Hij koos voor Everon.



Die had daarvoor alles uit de kast gehaald. Zielig doen en huilen dat hij niet als eerste naar huis wilde. ,,Ik ben er gewoon ingestonken", reageert Glen. ,,Soms weet je niet of je boos moet zijn of ontzettend veel respect moet hebben. Ik neig naar het laatste.”