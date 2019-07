Dit is de man die het Eurovisie Songfestival 2020 in goede banen moet leiden

Ik werd verliefd op een meisje uit een klas hoger. Om indruk te maken, bouwde ik een website voor het Songfestival waar ze groot fan van was. Dit was in 2000, internet stond nog in de kinderschoenen. Laat ik het zo zeggen: dat projectje liep een beetje uit de hand’’, zegt Sietse Bakker.



De organiserende European Broadcasting Union (EBU) ontdekte zijn digitale visitekaartje en zocht contact. In 2006 was Sietse Bakker ineens online-adviseur voor het gezaghebbende Europese orgaan. Hij was toen 22 jaar oud. ,,Wat ik maakte, vonden zij veel mooier dan wat ze zelf als officiële website hadden gebouwd. En nee, ik hield er geen vriendinnetje aan over. Zij bleek uiteindelijk op meisjes te vallen.’’



Bakker maakte pijlsnel carrière in de Songfestivalwereld. Op zijn 22ste opereerde hij als Hoofd Internet EBU op internationaal niveau, later onder meer als supervisor van het jaarlijkse evenement waaraan 43 landen deelnemen. In 2016 vond hij het welletjes. En dan, na vele kansloze acts van eigen bodem met onder meer een draaiorgel en een indianentooi, wint Duncan Laurence uit Amersfoort...