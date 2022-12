Dit is de ‘beste film aller tijden’? Verf zien opdrogen is spannender!

Bohemian Rhapsody voor 19de keer op 1 in Top 2000, Coldplay stijgt naar plek 5

Queen staat dit jaar voor de negentiende keer met Bohemian Rhapsody bovenaan de Top 2000 van NPO Radio 2. Danny Vera, in 2020 nog de nummer 1, is net als vorig jaar met Roller Coaster te vinden op de tweede plaats. De top drie wordt gecompleteerd door de Eagles met Hotel California. Dat werd vanmiddag door Ruud de Wild onthuld in het Top 2000 Café in Beeld & Geluid in Hilversum. Coldplay is met Fix You van de elfde naar de vijfde plek gestegen.

7 december