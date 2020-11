Dit gebeurde er de afgelopen weken in de gesloten musea

Gamen

Nationaal Videogame Museum, Zoetermeer

Het klinkt gek, maar het personeel van het Nationaal Videogame Museum in het voormalige V&D-filiaal in Zoetermeer kon de afgelopen weken ongestoord gamen onder werktijd. De nieuwe X-Box en Playstation prijken nu ook in het museum en staan vanaf donderdag beschikbaar voor de bezoekers. ,,Dan moet het personeel daar desgewenst wel iets over kunnen vertellen, je moet toch research plegen’’, vertelt museumdirecteur Hasan Tasdemir. Verder hebben hij en zijn collega’s ‘de hele toko gestoft’, alle apparaten opengemaakt, leeggeblazen, bekeken of de ventilatoren naar behoren werken en eindelijk de linkergitaar van het Guitar Hero-spel onderzocht, die al een tijdje defect was. Een haperend onderdeel is onderweg vanaf de leverancier.