Dit fragment was het toppunt van ongemak en dan nog drie keer zo erg

Schrijver Rushdie verschijnt voor het eerst openbaar sinds aanval: ‘Geweld mag ons niet afschrik­ken’

De Brits-Amerikaanse schrijver Salman Rushdie, die negen maanden geleden werd aangevallen met een mes, is voor het eerst weer in het openbaar verschenen. Hij verscheen donderdag op een gala-evenement van schrijversorganisatie PEN America in New York, waar hij een ereprijs in ontvangst nam.