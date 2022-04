Dit doet de dood van Henny Vrienten met de fans van iconische foto: 'Deel van jeugd is nu voorbij’

Op de foto boven dit stuk is Edith de vrouw die haar rechterarm op haar linkerschouder legt, terwijl ze luidkeels meezingt met Is Dit Alles, Sinds Een Dag of Twee of De Bom. Het was 1983, Doe Maar trad op, waar precies is niet helemaal duidelijk. Wel duidelijk is dat de band zijn hoogtijdagen beleefde. Doe Maar bereikte na de doorbraak in 1982 een populariteit die voordien of daarna nooit geëvenaard werd door een Nederlandse band. Regelmatig vielen meisjes flauw voor het podium.