Dit Canadese meisje won het Songfestival en werd een wereldster

Jaimie Vaes uit schaduw van Lil’ Kleine met realityse­rie: ‘Mijn leven is lang niet zo glamorous’

13 februari Ze is moeder, zit middenin de verbouwing van haar huis, plant haar eigen bruiloft met Lil’ Kleine en is bezig met een huidlijn, maar duizendpoot Jaimie Vaes draait haar hand niet om voor een realityserie. Daarom is vanaf zondag de serie Jaimie: In the Vaes lane bij Discovery+ te zien, waarin de kijker alles meekrijgt van haar dagelijkse beslommeringen. ,,Mijn leven is niet zo glamorous als iedereen denkt.”