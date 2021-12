Disney+-serie WandaVision meest illegaal gedownloade serie van 2021

In de top vijf van meest gedownloade series staan drie producties van Marvel. Naast WandaVision werden ook Loki (2), The Falcon and the Winter Soldier (4) en Hawkeye (5) vaak illegaal bekeken. Al deze series staan op streamingdienst Disney+. The Witcher (Netflix) is op plaats drie de vreemde eend in de bijt.



In 2020 was een andere serie van Disney+ de meest illegaal gedownloade serie van het jaar. The Mandalorian had toen de ‘eer’ om het meest gedownload te worden.



Torrentfreak berekende de lijst op basis van het aantal downloads van enkele afleveringen van series. Sommige seizoenen van series kwamen echter niet per aflevering uit, maar waren al meteen helemaal te bekijken. Als er wordt gekeken naar complete seizoenen die zijn gedownload, dan neemt de Netflix-serie La Casa de Papel de vijfde plaats over van Hawkeye.